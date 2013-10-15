Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, ecco i tempi di uscita
di Redazione
15/10/2013
[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 al centro di diverse ipotesi, ma ora è possibile saperne di più sui reali tempi di uscita. Grazie ad un recente messaggio di SamMobile sul social network Twitter, infatti, è stato possibile scoprire che il rilascio del firmware per il popolare smartphone prenderà il via nel giro di una o al massimo due settimane, confermando quanto affermato dalla casa produttrice, in occasione della presentazione del Samsung Galaxy Note 3. Durante l'evento di Berlino, infatti, il brand coreano aveva dichiarato che il Samsung Galaxy S4 avrebbe ricevuto l'aggiornamento ad Android 4.3 non oltre il mese di ottobre, anche se non furono rilasciate ulteriori informazioni sulla precisa data di rilascio. Solo a quel punto, pertanto, potremo saperne di più sulle ulteriori uscite per i modelli di fascia alta di Samsung.
