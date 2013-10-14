Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, tra Android 4.3 e Android Kit Kat 4.4

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 fermerà la sua corsa all’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 o Android Kit Kat 4.4? E’ questo il grande dilemma che accompagna gli oltre sessanta milioni di utenti che hanno deciso di acquistare lo smartphone nell’ultimo anno e mezzo, con una serie di pro e contro di valutare con grande attenzione. In particolare, in molti hanno sollevato dubbi sul fatto che il sistema operativo in procinto di essere presentato da Google possa essere compatibile con un dispositivo caratterizzato da 1 GB di memoria RAM, ma le ultime indiscrezioni si focalizzano proprio su una certa flessibilità per il firmware. Probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, quando il brand di Mountain View svelerà tutti i dettagli su Android Kit Kat 4.4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, ecco i tempi di uscita

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, Android Jelly Bean 4.2.2 non escluso ufficialmente

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018