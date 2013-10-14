Aggiornamento Samsung Galaxy S3, tra Android 4.3 e Android Kit Kat 4.4

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 fermerà la sua corsa all’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 o Android Kit Kat 4.4? E’ questo il grande dilemma che accompagna gli oltre sessanta milioni di utenti che hanno deciso di acquistare lo smartphone nell’ultimo anno e mezzo, con una serie di pro e contro di valutare con grande attenzione. In particolare, in molti hanno sollevato dubbi sul fatto che il sistema operativo in procinto di essere presentato da Google possa essere compatibile con un dispositivo caratterizzato da 1 GB di memoria RAM, ma le ultime indiscrezioni si focalizzano proprio su una certa flessibilità per il firmware. Probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, quando il brand di Mountain View svelerà tutti i dettagli su Android Kit Kat 4.4.