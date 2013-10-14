Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, Android Jelly Bean 4.2.2 non escluso ufficialmente

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2013

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance non vede del tutto escluso l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2. E’ ciò che emerge in questi giorni dalla pagina Facebook di Samsung Italia, considerando il feedback che la casa produttrice ha rilasciato ad un utente che aveva richiesto informazioni sul tema, ottenendo la solita risposta da parte dell’azienda. Secondo la divisione nostrana, nel dettaglio, al momento non vi sono informazioni sulla questione, evitando in questo modo di smentire categoricamente la possibilità che lo stesso Samsung Galaxy S Advance possa fare in futuro uno step di questo tipo. Non resta che attendere la piena diffusione di Android Jelly Bean 4.1.2, per poi scoprire se per modelli come il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Galaxy S Advance c’è effettivamente la speranza di andare incontro ad Android 4.2.2.

