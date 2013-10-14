Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, è la settimana giusta?

14/10/2013

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è in leggero ritardo, per quanto concerne la diffusione dell’aggiornamento Android 4.3, almeno prendendo come punto di riferimento quanto emerso nei giorni scorsi, quando in molti avevano dato per scontato l’arrivo del suddetto sistema operativo già durante la prima settimana del mese di ottobre. Al momento, la casa produttrice non si è ancora esposta sull’argomento, ma l’uscita della prima ROM ufficiale per il Samsung Galaxy S4, apparsa in Rete poco meno di due settimane fa, lascia ben sperare, in vista di un celere rilascio per l’update nella sua versione finale. Che qualcosa possa muoversi già durante questa settimana per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani su Android 4.3, per quanto concerne il proprio Samsung Galaxy S4.

