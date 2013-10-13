Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, altra conferma per il rilascio a dicembre?

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 al centro di una serie di ipotesi in questi giorni, alla luce di alcune considerazioni sul Samsung Galaxy S4. In particolare, in molti si sarebbero aspettati il rilascio dell’update già durante la prima settimana di ottobre, subito dopo l’uscita della prima ROM ufficiale, ma a quanto pare il brand coreano sta prendendo tempo, nel tentativo (probabilmente) di evitare ogni tipo di bug. Scontato che il leggero accumulato per ora dal Samsung Galaxy S4, abbia necessariamente delle conseguenze anche sul Samsung Galaxy S3, rafforzando le ipotesi che prevedevano il rilascio dell’aggiornamento Android 4.3 tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. L’auspicio, ovviamente, è che non emergano ulteriori motivi che possano rimandare oltre un appuntamento tanto atteso da milioni di utenti.