Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, nuovi dettagli sulla migliore offerta
di Redazione
13/10/2013
[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso sul sito glistockisti.it, con nuovi dettagli su quella che si può definire la migliore offerta possibile per lo smartphone. Come sempre avviene con il rivenditore in questione, più in particolare, va ricordato che il modello non prevede spese di spedizione da aggiungere al suddetto costo per gli utenti, ma va tenuto a mente anche un altro aspetto. Nel dettaglio, nel giro di un paio di settimane dovrebbero arrivare in Italia i primi iPhone 5S e iPhone 5C, con la prospettiva di andare incontro ad una riduzione ulteriore del prezzo per il Samsung Galaxy S4. Insomma, chi è alla ricerca della grande occasione per portarsi a casa il popolare smartphone, dovrà attendere solo pochi giorni.
Articolo Precedente
Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, altra conferma per il rilascio a dicembre?
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean privo di assistenza
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018