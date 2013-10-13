Caricamento...

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, nuovi dettagli sulla migliore offerta

13/10/2013

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso sul sito glistockisti.it, con nuovi dettagli su quella che si può definire la migliore offerta possibile per lo smartphone. Come sempre avviene con il rivenditore in questione, più in particolare, va ricordato che il modello non prevede spese di spedizione da aggiungere al suddetto costo per gli utenti, ma va tenuto a mente anche un altro aspetto. Nel dettaglio, nel giro di un paio di settimane dovrebbero arrivare in Italia i primi iPhone 5S e iPhone 5C, con la prospettiva di andare incontro ad una riduzione ulteriore del prezzo per il Samsung Galaxy S4. Insomma, chi è alla ricerca della grande occasione per portarsi a casa il popolare smartphone, dovrà attendere solo pochi giorni.

