Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean privo di assistenza

12/10/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance ancora senza aggiornamento Jelly Bean per gran parte dei modelli in commercio in Italia, ma anche privo di assistenza per i modelli no brand. E' quello che emerge, nel corso degli ultimi giorni, prendendo in esame la pagina Facebook della divisione italiana dell'azienda, considerando che alcuni utenti hanno affermato di aver provato a contattare il supporto tramite il numero verde fornito tramite canali ufficiali, senza tuttavia ottenere riscontri. Insomma, ancora un motivo per accentuare il risentimento da parte dei tanti utenti che in questi anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance no brand, senza tuttavia ottenere un update che si possa definire soddisfacente e con la prospettiva di non ottenere a stretto giro una patch, in grado di risolvere tutti i problemi che sono stati segnalati.

