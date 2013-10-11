Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Kit Kat 4.4, scetticismo in Rete

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3 Android[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Kit Kat 4.4 al centro di numerose considerazioni, con un certo scetticismo (crescente) in Rete. Nello specifico, se da un lato con SamMobile si è parlato di un blocco per le SIM regionali attraverso lo stesso update in questione, allo stesso tempo vi è una particolare caratteristica dello stesso Samsung Galaxy S3 che fa pensare molti addetti ai lavori e utenti. Stiamo parlando della sua memoria RAM, pari ad 1 GB, che forse non si integra al meglio con quelle che sono le caratteristiche dell'aggiornamento Android Kit Kat 4.4 e i relativi requisiti. Insomma, sono ancora diversi i nodi da sciogliere, una volta reso ufficiale Android 4.3 e, per il momento, dalla casa produttrice non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito.