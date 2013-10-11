Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, comunicazione ufficiale sulla batteria

Redazione Avatar

di Redazione

11/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta presentando diversi problemi, per quanto concerne la sua batteria, in riferimento non solo all’autonomia del device. Come molti sanno, infatti, il limite del device, sotto questo particolare punto di vista, non risiede solo nella durata della stessa batteria, ma anche per un anomalo gonfiore, segnalato in più di una circostanza nel nostro Paese. Ecco perché la divisione italiana ha ritenuto necessario intervenire all’interno della propria pagina Facebook, facendo presente agli utenti di essere a conoscenza del problema. A partire da tale presupposto, l’azienda ha dichiarato che è sufficiente recarsi presso uno store autorizzato, ottenendo in questo modo una batteria sostitutiva per il proprio Samsung Galaxy S4. Non è stato specificato, invece, se la stessa sostituzione avverrà sul posto, oppure in un secondo momento.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Kit Kat 4.4, scetticismo in Rete

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, promosso l'ultimo update

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018