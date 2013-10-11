Samsung Galaxy S4, comunicazione ufficiale sulla batteria

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta presentando diversi problemi, per quanto concerne la sua batteria, in riferimento non solo all’autonomia del device. Come molti sanno, infatti, il limite del device, sotto questo particolare punto di vista, non risiede solo nella durata della stessa batteria, ma anche per un anomalo gonfiore, segnalato in più di una circostanza nel nostro Paese. Ecco perché la divisione italiana ha ritenuto necessario intervenire all’interno della propria pagina Facebook, facendo presente agli utenti di essere a conoscenza del problema. A partire da tale presupposto, l’azienda ha dichiarato che è sufficiente recarsi presso uno store autorizzato, ottenendo in questo modo una batteria sostitutiva per il proprio Samsung Galaxy S4. Non è stato specificato, invece, se la stessa sostituzione avverrà sul posto, oppure in un secondo momento.