Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, promosso l'ultimo update
11/10/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento del Samsung Galaxy S Advance protagonista di news incoraggianti, in queste ore, per quanto riguarda Android Jelly Bean per i modelli NFC. Come molti sanno, più in particolare, nel corso degli ultimi giorni è stato possibile imbattersi in un nuovo update, utile per poter testare il suddetto update a bordo dei Samsung Galaxy S Advance in commercio in Polonia e dotati del suddetto modulo. E’ stato possibile notare, in quel caso, che la date build è piuttosto recente, considerando che risale allo scorcio finale del mese di luglio. Ebbene, i primi utenti che hanno avuto modo di testare l’aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance NFC hanno espresso opinioni piuttosto favorevoli sulla tenuta dell’update. In attesa di ulteriori dettagli, si tratta comunque di un dato incoraggiante.
