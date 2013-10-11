Aggiornamento Samsung Galaxy S4, tempi ristretti a causa delle vendite

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 4.3 e ad Android Kit Kat 4.4 prima del previsto. Sono queste le ultime notizie che risalgono dal recente intervento da parte di Peter Misek, analista di Jefferies, secondo cui le vendite dello smartphone sono state buone, ma probabilmente non all’altezza di quelle che erano le iniziali aspettative da parte della casa produttrice. Impossibile parlare di tempi, soprattutto per quanto concerne Android Kit Kat 4.4, ma allo stato attuale dei fatti appare praticamente scontato che l’azienda coreana forzerà i tempi per il Samsung Galaxy S4, con il chiaro intento di spingere per l’ultima volta le vendite dello smartphone, in attesa che venga reso ufficiale il rilascio di un altro dispositivo molto atteso, vale a dire il Samsung Galaxy S5.