Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 smentito ufficialmente

Redazione Avatar

di Redazione

10/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 smentito ufficialmente, stando al recente annuncio da parte di Samsung Mobile su Facebook. In particolare, un utente ha chiesto all'interno del social network quali fossero i piani della casa produttrice sotto questo punto di vista, ottenendo un feedback che lascia poco spazio ai dubbi. Samsung, infatti, afferma di non avere in programma alcun update per il Samsung Galaxy S3, dedicato alla suddetta versione del sistema operativo, mentre non sono state rilasciate ulteriori informazioni a proposito di Android 4.3, il cui appuntamento dovrebbe comunque essere in programma tra la fine del mese di novembre e l'inizio di dicembre. Insomma, comincia a delinearsi quella che si può definire la strategia definitiva dell'azienda per il Samsung Galaxy S3 e i suoi aggiornamenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, tempi ristretti a causa delle vendite

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, patch Jelly Bean per i no brand improbabile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015