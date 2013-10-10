Aggiornamento Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 smentito ufficialmente

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 smentito ufficialmente, stando al recente annuncio da parte di Samsung Mobile su Facebook. In particolare, un utente ha chiesto all'interno del social network quali fossero i piani della casa produttrice sotto questo punto di vista, ottenendo un feedback che lascia poco spazio ai dubbi. Samsung, infatti, afferma di non avere in programma alcun update per il Samsung Galaxy S3, dedicato alla suddetta versione del sistema operativo, mentre non sono state rilasciate ulteriori informazioni a proposito di Android 4.3, il cui appuntamento dovrebbe comunque essere in programma tra la fine del mese di novembre e l'inizio di dicembre. Insomma, comincia a delinearsi quella che si può definire la strategia definitiva dell'azienda per il Samsung Galaxy S3 e i suoi aggiornamenti.