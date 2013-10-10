Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, patch Jelly Bean per i no brand improbabile

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance in grado di accentuare le polemiche attorno alla presunta patch per Android Jelly Bean, in riferimento ai dispositivi lanciati sul mercato nella loro versione "no brand". Stando agli ultimi feedback da parte di Samsung Italia, infatti, il rilascio in questione appare come non mai improbabile, con l'azienda capace solo di rilasciare i recapiti per l'assistenza a coloro che su Facebook segnalano i tanti problemi emersi in seguito all'update. Insomma, è lecito non attendersi a stretto giro novità rilevanti, con il Samsung Galaxy S Advance destinato a restare con la corrente versione dell'aggiornamento Jelly Bean ancora a lungo, in attesa che l'azienda riesca una volta per tutte a mettersi alle spalle tutti i bug che sono stati segnalati nel corso degli ultimi quattro mesi.