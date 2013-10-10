Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android Kit Kat 4.4, ecco perché il rilascio sarà veloce

[caption id="attachment_4615" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4 in tempi relativamente ristretti, secondo le ultime indiscrezioni. Secondo una fonte interna a SamMobile, a sua volta molto vicina a Samsung, è possibile sottolineare che anche il Samsung Galaxy S4 mini avrà modo di fare questo step nei prossimi mesi, anche se al momento non vi sono dettagli sulla data di uscita dell’update. Insomma, dando per scontato che il Samsung Galaxy S4 avrebbe ricevuto l’aggiornamento Android Kit Kat 4.4, siamo al cospetto di un segnale sul fatto che i tempi dovrebbero essere abbastanza ristretti, in considerazione del fatto che l’update dovrebbe essere alla portata di device non così evoluti. Una volta reso disponibile l’aggiornamento Android 4.3, sarà possibile saperne di più sotto questo punto di vista.