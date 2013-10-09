Aggiornamento Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, le ultime dall'Italia

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 non ancora tramontato del tutto, alla luce di quanto emerso su Facebook. Anche in questi giorni, infatti, la casa produttrice, per bocca della sua divisione italiana, ha fatto sapere di non avere ancora informazioni da rilasciare sotto questo punto di vista, lasciando quantomeno la porta per il target in questione. In questo momento, dunque, non si può escludere categoricamente che il Samsung Galaxy S2 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, con i test del brand coreano che probabilmente stanno proseguendo per assicurare al target in questione un update tanto importante, quanto atteso. Le prossime settimane, pertanto, saranno fondamentali per capire se il Samsung Galaxy S2 sarà davvero in grado di reggere il suddetto firmware.