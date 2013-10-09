Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, link al download di Jelly Bean in Polonia

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance nuovamente protagonista di notizie incoraggianti, alla luce di un nuovo link al download di Android Jelly Bean. Questa volta, il riferimento a quanto avvenuto in Polonia, dove a ricevere l'update è stato finalmente il Samsung Galaxy S Advance nella sua versione non classica, quella che, per intenderci, è dotata del modulo NFC. La date build del nuovo aggiornamento per il dispositivo è a fine luglio, ragion per cui dovrebbe essere finalmente possibile andare incontro a qualche miglioramento, rispetto ai firmware che abbiamo avuto modo di ammirare nel corso delle ultime settimane. Tutti gli utenti che vogliono saperne di più sotto questo particolare punto di vista, per scoprire il potenziale del nuovo aggiornamento Galaxy S Advance, possono collegarsi a questa pagina.