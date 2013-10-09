Samsung Galaxy S4, aggiornamento anche per il prezzo più basso

[caption id="attachment_3888" align="aligncenter" width="520"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive in questi giorni un aggiornamento anche per quanto concerne la questione del prezzo più basso applicato in Rete per il device. Nello specifico, negli ultimi giorni è stato possibile notare che il sito glistockisti.it ha rilanciato l'offerta con la quale lo smartphone può essere acquistato al prezzo di 439 euro, tra l'altro senza la necessità di includere le spese di spedizione. Si tratta di uno dei migliori rapporti tra qualità e prezzo ai quali abbiamo mai potuto assistere da quando il dispositivo è stato lanciato sul mercato. Scontato che l'arrivo del Samsung Galaxy Note 3 sul mercato abbia in qualche modo scombussolato gli equilibri dei device Android e che, nelle prossime settimane si possa andare incontro ad una riduzione ulteriore del prezzo per il Samsung Galaxy S4.