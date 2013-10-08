Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino, Samsung Galaxy Note 2 promosso

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino, alla luce di quanto emerso con la prima ROM ufficiale, resa disponibile per il Samsung Galaxy Note 2. Nello specifico, il phablet di seconda generazione ha sì battuto sul tempo il Samsung Galaxy S3 sotto questo punto di vista, sorprendendo addetti ai lavori e utenti, ma, allo stesso tempo, sono emerse indicazioni incoraggianti, che lasciano ben sperare il target in questione. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy Note 2 ha retto al meglio l'urto di Android 4.3, facendo aumentare le indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo del firmware sul Samsung Galaxy S3 nel giro di un mese o poco più. Resta da capire, ovviamente, quali saranno i tempi per andare incontro all'aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 in Italia, con il discorso che potrebbe diventare più complesso.