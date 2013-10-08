Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino, Samsung Galaxy Note 2 promosso

Redazione Avatar

di Redazione

08/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino, alla luce di quanto emerso con la prima ROM ufficiale, resa disponibile per il Samsung Galaxy Note 2. Nello specifico, il phablet di seconda generazione ha sì battuto sul tempo il Samsung Galaxy S3 sotto questo punto di vista, sorprendendo addetti ai lavori e utenti, ma, allo stesso tempo, sono emerse indicazioni incoraggianti, che lasciano ben sperare il target in questione. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy Note 2 ha retto al meglio l'urto di Android 4.3, facendo aumentare le indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo del firmware sul Samsung Galaxy S3 nel giro di un mese o poco più. Resta da capire, ovviamente, quali saranno i tempi per andare incontro all'aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 in Italia, con il discorso che potrebbe diventare più complesso.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, aggiornamento anche per il prezzo più basso

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, situazione e prospettive

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015