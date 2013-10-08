Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, situazione e prospettive

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean fermo al palo ormai da un mese, considerando che i rilasci stanno fronteggiando l'ennesimo rallentamento. Raramente, in questi mesi in cui la casa produttrice ha comunque accumulato un ritardo eccessivo e inaspettato, siamo andati incontro ad una fase di stallo così duratura in giro per il mondo, a testimonianza del fatto che probabilmente l'azienda non ha ancora trovato la chiave per risolvere le problematiche occorse al modello. In un contesto di questo tipo, dunque, è necessario non farsi troppe illusioni per il mese di ottobre, considerando che l'ondata di update in casa Samsung dovrebbe arrivare solo durante novembre. A questo punto, la speranza è che la svolta in questione coinvolga anche l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.