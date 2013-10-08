Caricamento...

Samsung Galaxy S4, nota ufficiale sulla promozione "Più memoria meno pensieri"

08/10/2013

[caption id="attachment_5856" align="aligncenter" width="480"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al centro dell'ennesima nota ufficiale, stavolta per quanto riguarda la promozione "Più memoria meno pensieri". Tantissimi utenti, nel scorso delle ultime ore, hanno avuto modo di lamentarsi per server e centralini intasati, al punto che in molti hanno messo in discussione la serietà e l'affidabilità della promozione in questione. Per questo motivo, all'interno della propria pagina Facebook, Samsung Italia è intervenuta specificando che a breve la situazione andrà a normalizzarsi, ma soprattutto l'azienda ha avuto modo di rassicurare tutti sul fatto che la promozione avrà validità fino al prossimo 20 ottobre, ragion per cui la fretta non un qualcosa di indispensabile. Insomma, il caso attorno al Samsung Galaxy S4 potrebbe sgonfiarsi molto rapidamente nel corso dei prossimi giorni.

