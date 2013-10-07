Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, nuovo motivo per sperare in Android Jelly Bean 4.2.2

Redazione Avatar

di Redazione

07/10/2013

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="318"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 non ancora del tutto tramontato, considerando che è spuntato un nuovo motivo per sperare nel rilascio di Android Jelly Bean 4.2.2. In un contesto caratterizzato da una profonda incertezza sull'argomento, infatti, è necessario evidenziare che di recente sono emersi in Rete, grazie a SamMobile, dei probabili risvolti per il Samsung Galaxy S3, in seguito al futuro aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. Nel dettaglio, tale update porterà con sé il blocco delle SIM regionali per lo stesso Samsung Galaxy S3. Secondo diversi addetti ai lavori, la sola conferma del rilascio in questione, dovrebbe rappresentare una sorta di garanzia sul fatto che il Samsung Galaxy S2 non potrà essere privato dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2 nelle prossime settimane.

