Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, ecco cosa dice ora Samsung Italia

Redazione Avatar

di Redazione

07/10/2013

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora avvolto nell’incertezza, alla luce anche dell’approccio che Samsung Italia continua ad avere su Android Jelly Bean. All’interno della sua pagina Facebook, infatti, l’azienda sta fornendo feedback solo a coloro che hanno già avuto modo di portare a termine l’installazione dell’update, spesso e volentieri in riferimento al Samsung Galaxy S Advance no brand. Nella fattispecie, vengono indicati i soliti recapiti per l'assistenza da parte dell'azienda. Per quanto concerne le questioni inerenti il rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean per i modelli che ancora non hanno avuto modo toccare la soluzione software, invece, Samsung Italia ha scelto la strada del silenzio, a testimonianza del fatto che nemmeno l’azienda ha le idee chiare sul futuro del Samsung Galaxy S Advance. Insomma, la sensazione è che l’aggiornamento richieda ancora tempi di attesa piuttosto lunghi per l’azienda.

Aggiornamento Galaxy S2, nuovo motivo per sperare in Android Jelly Bean 4.2.2

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 non previsto per il processore Octa Core

Redazione

