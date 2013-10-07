Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, ecco cosa dice ora Samsung Italia

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora avvolto nell’incertezza, alla luce anche dell’approccio che Samsung Italia continua ad avere su Android Jelly Bean. All’interno della sua pagina Facebook, infatti, l’azienda sta fornendo feedback solo a coloro che hanno già avuto modo di portare a termine l’installazione dell’update, spesso e volentieri in riferimento al Samsung Galaxy S Advance no brand. Nella fattispecie, vengono indicati i soliti recapiti per l'assistenza da parte dell'azienda. Per quanto concerne le questioni inerenti il rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean per i modelli che ancora non hanno avuto modo toccare la soluzione software, invece, Samsung Italia ha scelto la strada del silenzio, a testimonianza del fatto che nemmeno l’azienda ha le idee chiare sul futuro del Samsung Galaxy S Advance. Insomma, la sensazione è che l’aggiornamento richieda ancora tempi di attesa piuttosto lunghi per l’azienda.