Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 non previsto per il processore Octa Core

Redazione Avatar

di Redazione

07/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4785" align="aligncenter" width="432"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 dedicato al processore Octa Core smentito in modo a dir poco categorico dalla casa produttrice. Nello specifico, negli ultimi giorni si era parlato con insistenza del possibile arrivo sul mercato di un update, con il quale gli utenti che hanno acquistato la versione device dotata di chip octa core, avrebbero avuto modo di sfruttare il potenziale dei singoli core. Come molti sanno, infatti, il Samsung Galaxy S4 prevede il funzionamento di quattro core alla volta, mentre gli altri quattro hanno un ruolo cruciale nel risparmio energetico del dispositivo. Lo smartphone, pertanto, non sarà in grado di supportare un aggiornamento di questo tipo, mentre è altamente probabile che lo step sarà fatto solo con il lancio sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S5, previsto durante il primo scorcio del 2014.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, ecco cosa dice ora Samsung Italia

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, tra Android 4.3 e Android Kit Kat 4.4

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018