Aggiornamento Samsung Galaxy S4 non previsto per il processore Octa Core
di Redazione
07/10/2013
[caption id="attachment_4785" align="aligncenter" width="432"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 dedicato al processore Octa Core smentito in modo a dir poco categorico dalla casa produttrice. Nello specifico, negli ultimi giorni si era parlato con insistenza del possibile arrivo sul mercato di un update, con il quale gli utenti che hanno acquistato la versione device dotata di chip octa core, avrebbero avuto modo di sfruttare il potenziale dei singoli core. Come molti sanno, infatti, il Samsung Galaxy S4 prevede il funzionamento di quattro core alla volta, mentre gli altri quattro hanno un ruolo cruciale nel risparmio energetico del dispositivo. Lo smartphone, pertanto, non sarà in grado di supportare un aggiornamento di questo tipo, mentre è altamente probabile che lo step sarà fatto solo con il lancio sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S5, previsto durante il primo scorcio del 2014.
