Aggiornamento Samsung Galaxy S3, tra Android 4.3 e Android Kit Kat 4.4

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 praticamente certo, ma in questi giorni si cominciano a fare ipotesi anche su Android Kit Kat 4.4. E' questa la novità più interessante della settimana che volge al termine, considerando che SamMobile, di recente, si è soffermato sul blocco regionale delle SIM, che a breve sarò attivo anche per device come il Samsung Galaxy Note 2 e lo stesso Samsung Galaxy S3. In questo modo, un device acquistato in Europa (ad esempio), non sarà utilizzabile negli Stati Uniti con una SIM locale. Secondo quanto riportato, la novità entrerà in vigore appena sarà ufficializzato l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4 per il Samsung Galaxy S3, che dunque riceve in questo modo una conferma implicita sotto questo punto di vista.

