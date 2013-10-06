Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, indicazioni su Jelly Bean dal prezzo

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche in questa settimana privato di comunicazioni ufficiali su Android Jelly Bean, considerando che la casa produttrice, sul social network Facebook, continua a fare fatica nel dare punti di riferimento nel tempo a coloro che sono in attesa di segnali sotto questo punto di vista. Alcune conferme indirette sullo stallo in cui si trova il Samsung Galaxy S Advance, tuttavia, giungono direttamente dal prezzo applicato al modello da alcuni store e-commerce. Vedere per credere quanto emerso proprio in questi giorni con MarcoPolo Shop, grazie al quale si può chiudere l’acquisto dello smartphone con una spesa pari a soli 169 euro, la più bassa di sempre da quando il dispositivo è stato lanciato sul mercato tempo fa dalla casa produttrice. Il prezzo basso potrebbe evidenziare un ritardo per l'aggiornamento.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, tra Android 4.3 e Android Kit Kat 4.4

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco l'unica certezza su Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015