Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco l'unica certezza su Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad un punto morto in queste settimane, ma ora è quantomeno possibile soffermarsi sull'unica certezza per Android Jelly Bean. In particolare, con il passare dei giorni sta prendendo corpo che un device del calibro del Samsung Galaxy S2 potrebbe non ricevere l'update del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 in via ufficiale, aprendo in questo modo nuovi scenari per gli utenti. In un contesto di questo tipo, infatti, diventerebbe scontato che il Samsung Galaxy S Advance, dotato di una scheda tecnica inferiore a quella del Samsung Galaxy S2, vedrà in Android Jelly Bean 4.1.2 l'ultimo update disponibile, mettendo ovviamente da parte il discorso legato alle singole ROM. Insomma, le buone notizie sull'aggiornamento Galaxy S Advance continuano a fare fatica ad arrivare.

