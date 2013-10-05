Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, ecco il primo video
di Redazione
05/10/2013
[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 vicino come non mai ad Android 4.3, come testimoniato dal rilascio in questi giorni da una prima ROM ufficiale. Stiamo parlando ovviamente di un prodotto software dedicato agli utenti più esperti, che tuttavia riesce già a fornire importanti indicazioni, grazie ad alcuni test che sono stati effettuati sul campo. Un esempio emblematico, in tal senso, è rappresentato dallo staff di Tuttoandroid, che ha pubblicato in Rete il primo video riguardante il suddetto aggiornamento per il Samsung Galaxy S4. Dai primi riscontri, più in particolare, emerge un Samsung Galaxy S4 evoluto, per quanto concerne la questione della fluidità (anche dal punto di vista della navigazione). Per maggiori dettagli sulla questione, in ogni caso, vi lasciamo al video sull’aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3.
