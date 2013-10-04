Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, malumori per colpa del Samsung Galaxy Note 2

di Redazione

04/10/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="300"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 al centro di alcuni malumori nel corso delle ultime ore. Se la notizia riguardante un primo rilascio della ROM ufficiale per il Samsung Galaxy S4 aveva creato entusiasmo tra gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone più popolare del 2012, lo stesso non si può certo dire per quanto avvenuto con il Samsung Galaxy Note 2. Anche in questo caso, infatti, è possibile imbattersi in un primissimo rilascio: in molti, tuttavia, evidenziano che il Samsung Galaxy S3 ha da sempre preceduto il Samsung Galaxy Note 2 in questo particolare contesto ed il timore, a questo punto, è che è il phablet di seconda generazione lo possa precedere nel rilascio del tanto atteso aggiornamento ad Android 4.3.

