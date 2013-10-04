Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean, pessimi presupposti per ottobre

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean ancora senza data di uscita e, ad oggi, vi sono pessimi presupposti anche per il mese di ottobre. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, è stato possibile notare che Samsung Italia ha deciso di non fornire feedback a coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance nel nostro Paese, creando non pochi problemi e malumori su un argomento che vede già l'azienda in una posizione critica. In questo particolare contesto, dunque, si può dire che l'azienda non ha la minima idea di quando l'aggiornamento Jelly Bean sarà finalmente alla portata per le restanti versioni del dispositivo che, ad oggi, non hanno avuto modo di fare questo step, nonostante l'appuntamento fosse fissato a febbraio.