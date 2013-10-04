Aggiornamento Samsung Galaxy S4, disponibile il primo link al download di Android 4.3

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 finalmente protagonista di notizie positive, essendo da poco disponibile il primo link al download del sistema operativo Android 4.3. A sorpresa, infatti, la casa produttrice ha avviato questo importante percorso, anche se va precisato, da un lato, che l'update è disponibile solo via Odin, mentre dall'altro siamo solo in una fase test, ragion per cui è altamente probabile che l'aggiornamento in questione sia ancora tutto da migliorare. Ciò non toglie che l'azienda è decisamente allineata con i tempi previsti e che il Samsung Galaxy S4 farà questo step prima di quanto si potesse pensare. Tutti gli utenti che intendono portare a termine l'installazione di questo primo link al download di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4, possono collegarsi a questa pagina.