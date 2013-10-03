Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, rilascio davvero vicino?

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 più vicino di quanto si possa pensare, almeno stando agli ultimi segnali che giungono dalla Rete. In queste ore, infatti, è iniziato ufficialmente il rilascio di un primissimo update per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4, anche se siamo al cospetto di un firmware ufficioso e ampiamente migliorabile. Difficile, ancora oggi, parlare di date di uscita per l’aggiornamento Android 4.3 dedicato allo stesso Samsung Galaxy S3, ma, allo stesso tempo, il fatto stesso che l’azienda coreana dovrebbe essere puntuale con il Samsung Galaxy S4 è già di suo un segnale decisamente incoraggiante per gli oltre sessanta milioni di utenti che sono alla ricerca di certezze sul tanto atteso update per popolare smartphone coreano.