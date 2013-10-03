Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean bloccato ufficialmente in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

03/10/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vive ancora nel mistero più totale, per quanto concerne i tempi del rilascio per l’aggiornamento Android Jelly Bean. Da qualche giorno a questa parte, infatti, è possibile notare un repentino cambio di approccio da parte di Samsung Italia, che ha deciso di non fornire ulteriori feedback agli utenti che hanno chiesto informazioni in merito. Insomma, un segnale ulteriore sul fatto che, ad oggi, non vi sono novità rilevanti attorno all’aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance, anche perché nel resto d’Europa, da un po’ di tempo a questa parte, non si registrano ulteriori update (se si fa eccezione per alcuni modelli dotati del modulo NFC, soprattutto in Ungheria, Germania e Repubblica Ceca). Si attendono prese di posizione ufficiali.

Redazione Avatar

Redazione

