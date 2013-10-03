Aggiornamento Galaxy S4, due modi per risolvere il bug I9505XXUDMHB

[caption id="attachment_5399" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 come sempre protagonista di notizie interessanti, anche se questa volta il riferimento non è ad Android 4.3. Il riferimento, più in particolare, è ad un recente update, ma soprattutto al fatto che vi sono almeno due modi per risolvere il bug che porta con sé I9505XXUDMHB, concepito per introdurre Samsung Knox sullo stesso Samsung Galaxy S4. Il sistema in questione, vede la sua ragion d'essere nella maggiore protezione assicurata allo smartphone, ma proprio a partire da tale presupposto, si è creato un conflitto che porta al blocco continuo di alcune applicazioni, come nel caso di Whatsapp. I rimedi sono due: da un lato l'installazione dell'applicazione dal sito del produttore, mentre dall'altro è possibile attendere la vicina disponibilità di Android 4.3.