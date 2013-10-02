Aggiornamento Samsung Galaxy S2, tra annunci e smentite su Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S2 sempre più al centro di polemiche, per quanto concerne la distribuzione del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Nel corso degli ultimi giorni, pur non imbattendoci ancora in comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice sotto questo punto di vista, abbiamo avuto modo di fronteggiare un tweet da parte di una fonte come SamMobile poco incoraggiante. In tal senso, è stato affermato che l’azienda ha deciso di sospendere gli aggiornamenti software sia per lo stesso Samsung Galaxy S2, sia per il Samsung Galaxy Note, anche se, come accennato, al momento dalla Corea non giungono ulteriori dettagli sulla questione. Insomma, disperare adesso non avrebbe senso, soprattutto considerando che Samsung Italia continua ad affermare di non avere informazioni in merito da condividere con gli utenti.