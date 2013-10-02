Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Tre parla nuovamente di Jelly Bean
di Redazione
02/10/2013
[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche in questa settimana al centro di polemiche, anche perché Tre ha deciso di parlare nuovamente di Jelly Bean. In particolare, la compagnia telefonica ha fatto sapere di non avere ancora delle informazioni da condividere, per quanto concerne i tempi necessari per mettere a disposizione degli utenti il suddetto update. Ricordiamo che il Samsung Galaxy S Advance H3G è al momento uno dei pochi che, in Italia, non ha ancora avuto modo di toccare con mano l'aggiornamento Jelly Bean, nonostante gli annunci iniziali fossero focalizzati sul mese di febbraio, o al più tardi marzo. Ad oggi, pertanto, appare alquanto difficile azzardare delle ipotesi su quelli che saranno i tempi necessari alla casa produttrice per fare questo passo.
