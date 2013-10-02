Samsung Galaxy S4, arriva la versione con il processore Snapdragon 800

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 si appresta a fare il suo ingresso nel mercato giapponese in una nuova versione, dotata del processore Snapdragon 800. E’ questa una delle novità più interessanti per il device, in questo scorcio iniziale della settimana, anche se al momento non è dato conoscere le intenzioni da parte della casa produttrice coreana, in merito alla possibile importazione del modello in Europa e in Italia. Al dì là di un processore più potente rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati, è possibile evidenziare che la nuova variante del Samsung Galaxy S4 dovrebbe garantire anche il supporto alle reti LTE. Insomma, siamo al cospetto della normale evoluzione dello smartphone, che in un futuro non troppo lontano potrebbe garantire una spinta alle vendite del device anche in Europa.