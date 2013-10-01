Aggiornamento Samsung Galaxy S3, Android 4.3 solo a dicembre?

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino, ma non vicinissimo, almeno secondo quanto dichiarato nel corso degli ultimi giorni dall’operatore francese SFR. Quest’ultimo, infatti, ha reso pubblica una sorta di tabella di marcia per i principali dispositivi che sono stati prodotti dal colosso coreano, con qualche leggera modifica, rispetto alle notizie che erano emerse pochi giorni prima con SamMobile. Se da un lato quest’ultimo aveva fissato l’appuntamento per il Samsung Galaxy S3 entro la fine del mese di ottobre, allo stesso tempo dobbiamo evidenziare che a detta della compagnia telefonica, l’aggiornamento ad Android 4.3 arriverà non prima della fine del mese di novembre, o al più all’inizio di dicembre. Insomma, l’aggiornamento Galaxy S3 potrebbe richiedere qualche settimana più del previsto, rispetto alle iniziali previsioni.