Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean ora paralizzato

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche in questo inizio settimana al centro di polemiche, per quanto concerne Android Jelly Bean. Se da un lato non si registrano ulteriori update in giro per il mondo, nemmeno per la recentemente “attiva” versione dotata del modulo NFC, allo stesso tempo molti utenti non hanno potuto fare di notare che i recenti annunci coinvolgono tutti i device prodotti dal brand coreano, ad eccezione del Samsung Galaxy S Advance. Ad esempio, SamMobile si è concentrato sui tempi di rilascio per il Samsung Galaxy S4, oltre al Samsung Galaxy S3 e al Samsung Galaxy Note 2, ma del Samsung Galaxy S Advance non vi è alcuna traccia. Stessa sorte con i recenti annunci dell'operatore francese SFR. Insomma, la questione è più aperta e misteriosa che mai, in attesa di una svolta definitiva per l’aggiornamento Jelly Bean.