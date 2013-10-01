Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean ora paralizzato

Redazione Avatar

di Redazione

01/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche in questo inizio settimana al centro di polemiche, per quanto concerne Android Jelly Bean. Se da un lato non si registrano ulteriori update in giro per il mondo, nemmeno per la recentemente “attiva” versione dotata del modulo NFC, allo stesso tempo molti utenti non hanno potuto fare di notare che i recenti annunci coinvolgono tutti i device prodotti dal brand coreano, ad eccezione del Samsung Galaxy S Advance. Ad esempio, SamMobile si è concentrato sui tempi di rilascio per il Samsung Galaxy S4, oltre al Samsung Galaxy S3 e al Samsung Galaxy Note 2, ma del Samsung Galaxy S Advance non vi è alcuna traccia. Stessa sorte con i recenti annunci dell'operatore francese SFR. Insomma, la questione è più aperta e misteriosa che mai, in attesa di una svolta definitiva per l’aggiornamento Jelly Bean.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, Android 4.3 solo a dicembre?

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, conferme dalla Francia per ottobre

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015