Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, conferme dalla Francia per ottobre

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 sempre più vicino, in considerazione del fatto che in questi giorni soni giunte conferme dalla Francia per ottobre. A parlare, più in particolare, è stato l'operatore transalpino SFR, che si è soffermato su una sorta di tabella di marcia per i principali dispositivi che sono stati prodotti da Samsung e che attendono il suddetto update. Se per il Samsung Galaxy S3 l'appuntamento dovrebbe slittare tra la fine del mese di novembre e l'inizio di dicembre, almeno per quanto concerne proprio un Paese come la Francia, non dovrebbero esserci ritardi per il Samsung Galaxy S4, anche perché in molti avrebbero scommesso che per il device in questione l'aggiornamento Android 4.3 sarebbe dovuto arrivare già in piena estate, almeno secondo gli esperti del settore.