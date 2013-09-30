Aggiornamento Samsung Galaxy S2 ad Android 4.3, download di una prima alternativa

[caption id="attachment_3922" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S2 nuovamente di moda, anche se in questo caso si parla di Android 4.3 e non, a sorpresa, di Android Jelly Bean 4.2.2. Nello specifico, è apparso in questi giorni sul forum XDA il download di una nuova alternativa, a dir poco interessante, appartenente alla famiglia delle Slim Bean (build 1.2). Secondo i primi commenti che sono apparsi in Rete la scorsa settimana, si può dire senza ombra di dubbio che siamo al cospetto della migliore alternativa possibile, per chi cerca stabilità nel Samsung Galaxy S2 con l'aggiornamento ad Android 4.3. Gli utenti che vogliono approfondire la questione riguardante questo nuovo aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.3, in ogni caso, possono accedere a questa pagina, scoprendo i dettagli della ROM ed il relativo link al download.