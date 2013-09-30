Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, bug di Android Jelly Bean: consigli dall'azienda

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance sempre vittima di una lunga serie di bug con Android Jelly Bean, al punto che giungono nuovi consigli dall'azienda. Nello specifico, l'ennesimo utente, all'interno della pagina Facebook di Samsung Italia, ha chiesto spiegazioni e possibili rimedi alla casa produttrice, alla luce dei numerosi bug emersi in seguito all'installazione del tanto discusso aggiornamento. Ebbene, il brand ha invitato la "vittima", nel caso in cui riscontri anomalie, a rivolgersi ad un punto di assistenza Samsung, specificando che è possibile trovare il punto di raccolta o centro di assistenza più vicino visitando il sito http://spr.ly/6185wAsb e specificando, nel box di ricerca, “Trova il tuo city point”. In alternativa, per problemi inerenti l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, si può contattare il numero verde 800-MSAMSUNG (800-67267864).