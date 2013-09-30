Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android Kit Kat 4.4, prime ipotesi di uscita

Redazione Avatar

di Redazione

30/09/2013

[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android Kit Kat 4.4 protagonista nel corso degli ultimi giorni delle prime ipotesi di uscita da parte degli esperti. Le recenti conferme riguardanti la diffusione di Android 4.3 per lo smartphone durante il mese di ottobre, infatti, aprono per forza di cose nuovi scenari per il nuovo firmware concepito da Google, che vedrà ovviamente prioritari i casi dei modelli appartenenti alla famiglia dei Nexus. In un contesto di questo tipo, si potrebbe dire che l'aggiornamento ad Android Kit Kat 4.4 sia davvero al limite, per il Samsung Galaxy S4, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, considerando i "tempi tecnici" per la propagazione di un update così importante. Al momento, comunque, non è stato possibile ancora imbattersi in annunci ufficiali dell'azienda.

