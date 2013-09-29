Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, compatibilità con il Galalxy Gear entro dicembre

29/09/2013

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 in programma entro il mese di ottobre, o al più durante la prima settimana di novembre, in riferimento all’arrivo sul device di Android 4.3. In queste ore, però, si parla anche di un altro possibile update di primaria importanza, per tutti coloro che hanno deciso di portare a termine l’acquisto del Samsung Galaxy S3 in questo anno e mezzo. Alla luce di quanto affermato da Lee Young-hee, executive vice president for marketing di Samsung, pare che lo smartphone riceverà l'aggiornamento necessario per la compatibilità del Samsung Galaxy Gear entro la fine del 2013, chiudendo un ciclo che, insieme al nuovo sistema operativo Android 4.3, garantirà al modello un percorso evolutivo di primissimo ordine. Si attendono a questo punto ulteriori dettagli dall'azienda.

