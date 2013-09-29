Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, ad ottobre la compatibilità con Samsung Galaxy Gear

29/09/2013

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 in arrivo, non solo per Android 4.3, considerando che ad ottobre arriverà la compatibilità con Samsung Galaxy Gear. La conferma è giunta in questi giorni direttamente dai piani alti della casa produttrice, secondo cui occorrerà circa un mese per toccare con mano l'update che andrà a supportare proprio l'arrivo del nuovo sistema operativo. Una buona notizia, dunque, per i tanti utenti che hanno deciso di portare a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S4, considerando che l'aggiornamento software in questione "rischia" di arrivare prima di quanto potesse essere lecito aspettarsi. Insomma, ancora poche settimane e sarà possibile fare uno step cruciale, nel processo di sviluppo del tanto chiacchierato Samsung Galaxy S4, con la prospettiva di sfruttare al massimo le potenzialità dello smartwatch.

