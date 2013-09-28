Aggiornamento Galaxy S Advance, disponibili altri due link per il download

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean in grado di regalare notizie positive di recente, essendo disponibili altri due link per il download. Il riferimento, più in particolare, è ai recenti upload che sono stati diffusi in Repubblica Ceca e in Germania, anche se è necessario circoscrivere il discorso ai modelli che sono dotati del modulo NFC, senza dimenticare il marchio dell'operatore T-Mobile. In attesa di segnali ufficiali anche per l'Italia, dunque, siamo al cospetto di novità che vanno comunque monitorate da vicino. Gli utenti più esperti che vogliono imbattersi in questi due nuovi update per il Samsung Galaxy S Advance, possono accedere a questa pagina, in riferimento al firmware reso disponibile in Repubblica Ceca, mentre quello tedesco è disponibile qui.