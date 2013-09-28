Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, incredibile offerta di Glamoo

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso per poche ore, grazie a quella che si può definire a tutti gli effetti un'incredibile offerta di Glamoo. Nello specifico, fino alla mezzanotte di giovedì prossimo, sarà possibile portarsi a casa il popolare smartphone caratterizzato a breve dall'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 a soli 399 euro, per quella che ad oggi risulta essere l'offerta più economica, da quando il modello è stato lanciato sul mercato. In un contesto di questo tipo, nel dettaglio, va evidenziato il fatto che il modello dovrebbe essere nelle mani degli utenti a distanza di dieci giorni lavorativi, dal momento in cui sarà chiusa in via ufficiale la promozione in questione. Coloro che vogliono ottenere maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, possono accedere a questa pagina.