Aggiornamento Samsung Galaxy S3, Android 4.3 massimo ad inizio novembre
di Redazione
27/09/2013
[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 piuttosto vicino, per quanto concerne i tempi necessari per imbattersi in Android 4.3. E’ quanto emerge da un recentissimo post da parte di una fonte affidabile come SamMobile, anche se coloro che speravano in uno step di questo tipo già durante le primissime battute del mese di ottobre, dovranno probabilmente cambiare i loro programmi. Nello specifico, l’appuntamento dovrebbe essere fissato tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre, vale a dire un mese prima rispetto a quanto avverrà con il Samsung Galaxy Note 2. Allo stesso tempo, va detto che non necessariamente l’appuntamento scatterà in Italia nello stesso periodo, considerando che il Samsung Galaxy S3 potrebbe attendere di più qui da noi, per mettere le mani sul tanto desiderato aggiornamento del firmware ad Android 4.3.
Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, incredibile offerta di Glamoo
Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco il grande escluso della settimana
