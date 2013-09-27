Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco il grande escluso della settimana

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean di nuovo al centro delle polemiche, essendo il grande escluso della settimana, in un annuncio di SamMobile. Il popolare sito, da sempre vicino alle tematiche di Samsung, non ha incluso lo stesso Samsung Galaxy S Advance tra i dispositivi che nelle prossime settimane avranno modo di imbattersi in un importante update. Va detto che il post ha riguardato esclusivamente l'aggiornamento Android 4.3, con una particolare focalizzazione sul Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy Note 2, ma non si può trascurare il fatto che il Samsung Galaxy S Advance continua a non essere al centro dell'attenzione dei media, ma soprattutto della casa produttrice. Insomma, i tempi dell'aggiornamento Galaxy S Advance rischiano di essere più lunghi del previsto.