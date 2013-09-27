Aggiornamento Samsung Galaxy S4, altra conferma per Android 4.3 ad ottobre

[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 al centro di novità molto importanti, in considerazione del fatto che è giunta un'altra conferma per Android 4.3 ad ottobre. Nello specifico, a sbilanciarsi questa volta è stata una fonte del calibro di SamMobile, che ha dato vita ad una sorta di griglia, riguardante proprio i principali dispositivi realizzati dall'azienda che avranno modo di ricevere il suddetto update. Ebbene, come si poteva immaginare, il Samsung Galaxy S4 sarà il primo che avrà modo di toccare con mano l'aggiornamento ad Android 4.3, con appuntamento fissato entro il primo scorcio del mese di ottobre, anticipando di un mese il Samsung Galaxy S3 e di due il Samsung Galaxy Note 2. Insomma, l'attesa sta per finire per tutti coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4.