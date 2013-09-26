Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, importante segnale dalla Corea

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530"]Jelly Bean Galaxy S3 Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 un po’ più vicino in questi giorni, considerando che gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un update a sorpresa per il Samsung Galaxy S4 che, pur essendo ancora basato su Android Jelly Bean 4.2.2, rappresenta il presupposto ideale per andare incontro proprio ad Android 4.3. In particolare, l’aggiornamento in questione non è altro che il passo iniziale per imbattersi in Samsung Knox e in molti vedono dietro questo rilascio, per forza di cose, lo step conclusivo prima di scoprire i plus di Android 4.3 sullo stesso Samsung Galaxy S4. Se lo scenario dovesse essere confermato, le conseguenze potrebbero essere positive anche per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3, che forse faranno davvero questo step entro il mese di ottobre.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, altra conferma per Android 4.3 ad ottobre

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, tempi lunghi per Jelly Bean via OTA

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015